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В Краснодаре приступили ко второму этапу строительства Западной трамвайной линии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pristupili-ko-vtoromu-etapu-stroitelstva-zapadnoj-tramvajnoj-linii
Видео t.me/krasnodar_tram

Сейчас специалисты устанавливают опоры контактной сети, а также сваривают стыки с использованием промежуточного литья.

Это позволит сделать движение вагонов по рельсам плавным и комфортным, а также благодаря этому уменьшится износ тележек. Всего рабочим предстоит сварить 150 стыков на первом и втором участках.

Вместе с тем на третьем участке ведут подготовительные земельные работы.

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