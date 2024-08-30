В Краснодаре приступили ко второму этапу строительства Западной трамвайной линии

Сейчас специалисты устанавливают опоры контактной сети, а также сваривают стыки с использованием промежуточного литья.

Это позволит сделать движение вагонов по рельсам плавным и комфортным, а также благодаря этому уменьшится износ тележек. Всего рабочим предстоит сварить 150 стыков на первом и втором участках.

Вместе с тем на третьем участке ведут подготовительные земельные работы.

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