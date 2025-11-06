В Краснодаре приступили к работам по консервации фонтанов

Специалисты проведут профилактические работы и консервацию оборудования.

С конца апреля фонтаны радовали горожан, но с приходом холодов их работа приостановлена. Ежегодную процедуру консервации фонтанов отложить нельзя. При этом просто перекрыть подачу воды недостаточно.

«Несмотря на архитектурную красоту, фонтан — это прежде всего механизм. Даже когда перекрываются все вентили и вода перестает поступать в трубопровод, зимой оставшаяся жидкость замерзнет и может разорвать трубы. Поэтому специалисты уже приступили к процессу консервации, сейчас они демонтируют фонтанные насадки, но это лишь начало огромной работы», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Даниил Бескровный.

Специалистам еще предстоит провести ряд процедур под землей — выполнить работы с важнейшими системами, заменить устаревшее оборудование.

«Мы спускаемся в подвал. Производим слив и диагностику оборудования, которому требуется замена. Составляем ведомость и предоставляем заказчику, что необходимо на следующий год устранить для того, чтобы фонтаны работали и радовали жителей и гостей Краснодара», — говорит специалист по обслуживанию фонтанов Константин Денисенко.

С 25 апреля этого года в Краснодаре работали 11 фонтанов. Новый сезон работы фонтанов начнется весной следующего года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сезон фонтанов в Краснодаре завершился вечером 4 ноября.

