В Краснодаре завершился сезон работы фонтанов

В краевом центре вечером после праздника Дня народного единства фонтаны выключили.

Всего в столице Кубани — одиннадцать муниципальных водных комплексов. Накануне они работали до 23:00, после чего были отключены на зимний период.

В течение ближайших десяти дней специалисты проведут профилактические работы и консервацию оборудования. В фонтанах демонтируют декоративные насадки и подводные фонари и сольют воду из всех гидравлических систем.

Речь идет о городских фонтанах:

на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;

на Казачьей площади перед ЗСК (Красная, 3);

«Звездный» и «Струйный» на территории сквера Дружбы народов (Орджоникидзе, 24);

«Роза ветров» (Красная, 43);

у памятника Екатерине у Александровской арки (Красная/Бабушкина);

в сквере имени Жукова;

на Главной городской площади;

в Фестивальном сквере (Атарбекова/Тургенева);

в сквере им. Л. Г. Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (Стасова, 175);

у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (Красная, 169/10).

Уже весной следующего года фонтаны снова заработают, чтобы традиционно радовать жителей и гостей краевой столицы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сезон фонтанов завершился и в Сочи. Возобновить работу фонтанов планируют 1 мая.

