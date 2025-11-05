Logo
Общество
В Краснодаре завершился сезон работы фонтанов
В краевом центре вечером после праздника Дня народного единства фонтаны выключили.

Всего в столице Кубани — одиннадцать муниципальных водных комплексов. Накануне они работали до 23:00, после чего были отключены на зимний период.

В течение ближайших десяти дней специалисты проведут профилактические работы и консервацию оборудования. В фонтанах демонтируют декоративные насадки и подводные фонари и сольют воду из всех гидравлических систем. 

Речь идет о городских фонтанах:

  • на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
  • на Казачьей площади перед ЗСК (Красная, 3);
  • «Звездный» и «Струйный» на территории сквера Дружбы народов (Орджоникидзе, 24);
  • «Роза ветров» (Красная, 43);
  • у памятника Екатерине у Александровской арки (Красная/Бабушкина);
  • в сквере имени Жукова;
  • на Главной городской площади;
  • в Фестивальном сквере (Атарбекова/Тургенева);
  • в сквере им. Л. Г. Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (Стасова, 175);
  • у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (Красная, 169/10).

Уже весной следующего года фонтаны снова заработают, чтобы традиционно радовать жителей и гостей краевой столицы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сезон фонтанов завершился и в Сочи. Возобновить работу фонтанов планируют 1 мая.

