В Краснодаре завершился сезон работы фонтанов
В краевом центре вечером после праздника Дня народного единства фонтаны выключили.
Всего в столице Кубани — одиннадцать муниципальных водных комплексов. Накануне они работали до 23:00, после чего были отключены на зимний период.
В течение ближайших десяти дней специалисты проведут профилактические работы и консервацию оборудования. В фонтанах демонтируют декоративные насадки и подводные фонари и сольют воду из всех гидравлических систем.
Речь идет о городских фонтанах:
- на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
- на Казачьей площади перед ЗСК (Красная, 3);
- «Звездный» и «Струйный» на территории сквера Дружбы народов (Орджоникидзе, 24);
- «Роза ветров» (Красная, 43);
- у памятника Екатерине у Александровской арки (Красная/Бабушкина);
- в сквере имени Жукова;
- на Главной городской площади;
- в Фестивальном сквере (Атарбекова/Тургенева);
- в сквере им. Л. Г. Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (Стасова, 175);
- у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (Красная, 169/10).
Уже весной следующего года фонтаны снова заработают, чтобы традиционно радовать жителей и гостей краевой столицы.
