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В Краснодаре приставы забрали у мужчины иномарку из-за долга в 780 тыс. рублей

Общество
11.10.2022 12:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pristavy-zabrali-u-muzhchiny-inomarku-iz-za-dolga-v-780-tys-rublej
В Краснодаре приставы забрали у мужчины иномарку из-за долга в 780 тыс. рублей
Фото пресс-службы ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Местный житель задолжал крупную сумму юридическому лицу и не спешил выплачивать эту сумму.

Сумма долга составила 780 тыс. рублей. Взысканием задолженности занялись судебные приставы по Центральному округу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Приставы выяснили, что должнику принадлежит автомобиль Toyota Estima Hybrid и решили арестовать иномарку. Найти машину удалось не сразу, однако приставы все же сумели установить ее местонахождение и составили акт описи и ареста.

Иномарку изъяли при помощи эвакуатора и передали на ответственное хранение взыскателю.

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