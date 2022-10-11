В Краснодаре приставы забрали у мужчины иномарку из-за долга в 780 тыс. рублей
Общество
11.10.2022 12:15
Местный житель задолжал крупную сумму юридическому лицу и не спешил выплачивать эту сумму.
Сумма долга составила 780 тыс. рублей. Взысканием задолженности занялись судебные приставы по Центральному округу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Приставы выяснили, что должнику принадлежит автомобиль Toyota Estima Hybrid и решили арестовать иномарку. Найти машину удалось не сразу, однако приставы все же сумели установить ее местонахождение и составили акт описи и ареста.
Иномарку изъяли при помощи эвакуатора и передали на ответственное хранение взыскателю.
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