В Краснодаре приостановили движение трамваев в Юбилейном микрорайоне

Работа трамваев на пересечении улиц Минской и Тульской временно прекратилась 17 июля с 15:00 из-за технической неисправности.

«Приостановлено движение трамвайных маршрутов № 6, 11, 21», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Из-за технической неисправности эти маршруты временно перенаправили в Славянский микрорайон с разворотом у Западного трамвайного депо.

В 15:51 стало известно, что движение трамваев № 6, 11 и 21 восстановили в обычном режиме.

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