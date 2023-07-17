В мэрии Краснодара опровергли отказ от трамвайного проекта в ГМР и на Восточно-Кругликовскую
Днем 17 июля в Telegram-каналах Краснодара появилась информация, что строительства трамвайных веток в микрорайон Гидростроителей и на Восточно-Кругликовскую не будет.
Сообщалось, что закрытие проекта официально подтвердил заместитель директора департамента транспорта Краснодара Виктор Балацкий.
«Для города оказалось слишком дорого выкупать и сносить дома», — сообщали паблики.
Однако в мэрии краевой столицы эту информацию опровергли.
«На самом деле администрация города продолжает поиск финансирования для выполнения этих работ. Также в рамках концессионного соглашения продолжается строительство трамвайной линии в западном направлении», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.
Жителей призвали читать только официальные источники информации и не доверять сомнительным Telegram-каналам.
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