В Краснодаре «Приора» столкнулась с двумя большегрузами, есть пострадавшие
Происшествия
02.03.2023 07:51
Авария произошла поздно вечером 1 марта на Ростовском шоссе в Краснодаре.
По предварительным данным, 19-летний водитель «Лада Приора» ехал по Ростовскому шоссе в сторону выезда из города. В районе железнодорожного моста парень не справился с управлением и врезался в попутный «Тонар». После этого «Приору» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом.
В результате ДТП пострадали 19-летний водитель легковушки и его ровесник на пассажирском сиденье, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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