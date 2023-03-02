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В Краснодаре «Приора» столкнулась с двумя большегрузами, есть пострадавшие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-priora-stolknulas-s-dvumya-bolshegruzami-est-postradavshie
В Краснодаре «Приора» столкнулась с двумя большегрузами, есть пострадавшие
Фото t.me/tipichkras

Авария произошла поздно вечером 1 марта на Ростовском шоссе в Краснодаре.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Лада Приора» ехал по Ростовскому шоссе в сторону выезда из города. В районе железнодорожного моста парень не справился с управлением и врезался в попутный «Тонар». После этого «Приору» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом.

В результате ДТП пострадали 19-летний водитель легковушки и его ровесник на пассажирском сиденье, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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