На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший

Авария с участием двух автомобилей произошла 1 марта в 8:35 на 27 км трассы Соленый — Порт Кавказ в Темрюкском районе.

По предварительным данным, 45-летний мужчина ехал за рулем Nissan Almera в сторону Порта Кавказ. Он выехал на встречную полосу и там столкнулся с бензовозом КамАЗ, за рулем которого был 44-летний водитель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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