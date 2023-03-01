На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший
Происшествия
01.03.2023 11:27
Авария с участием двух автомобилей произошла 1 марта в 8:35 на 27 км трассы Соленый — Порт Кавказ в Темрюкском районе.
По предварительным данным, 45-летний мужчина ехал за рулем Nissan Almera в сторону Порта Кавказ. Он выехал на встречную полосу и там столкнулся с бензовозом КамАЗ, за рулем которого был 44-летний водитель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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