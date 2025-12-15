В Краснодаре приезжий устроил в квартире узел связи телефонных мошенников

В арендованной квартире на улице имени Петра Метальникова 21-летний приезжий из Новосибирской области установил сим-бокс, предназначенный для одновременной работы большого количества сим-карт.

Установлено, что, обеспечивая исправную работу сим-бокса, молодой человек помогал аферистам из недружественной страны похищать деньги россиян при помощи подменных телефонных номеров.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. За незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции ему грозит до пяти лет колонии.

Полиция Краснодара проводит комплекс мероприятий по установлению и задержанию сообщников злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

