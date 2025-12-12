Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с «дорожными камерами»

Мошенники начали маскировать вредоносные приложения под сервисы для просмотра расположения дорожных камер либо камер с фотофиксацией.

Скачав такое приложение из сомнительного источника, пользователь предоставляет вредоносной программе доступ к своим банковским приложениям и SMS-сообщениям.

Аферисты распространяют эти APK-файлы под видом полезных приложений в анонимных каналах и на пиратских сайтах, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в полиции Кубани дали советы, что делать, если аккаунт на «Госуслугах» взломали. В первую очередь, нужно действовать быстро, чтобы мошенники не успели воспользоваться данными. Если аферисты уже успели что-то сделать с помощью аккаунта, нужно обратиться в отдел полиции и сообщить о произошедшем в банки, где открыты счета.

