В полиции Кубани дали советы, что делать, если аккаунт на «Госуслугах» взломали

Сотрудники правоохранительных органов составили план действий в случае, если мошенники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах».

В первую очередь, нужно действовать быстро, чтобы мошенники не успели воспользоваться данными. Если аферисты уже успели что-то сделать с помощью аккаунта, необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства и сообщить о произошедшем в банки, где открыты счета.

Как восстановить доступ к «Госуслугам» после взлома:

Попробуйте сбросить пароль. Для этого нажмите «Забыли пароль?» и следуйте инструкциям. Ссылка для замены пароля придет на почту или телефон, указанные при регистрации.

Сброс не сработает, если мошенники уже успели поменять контактные данные. В этом случае восстановить доступ можно через приложение банка-партнера или обратившись на горячую линию «Госуслуг»: 8 (800) 100-70-10.

После восстановления доступа нужно сменить пароль на более надежный, а также проверить и обновить личные данные. Чтобы узнать, что успели сделать мошенники, необходимо отследить историю операций и запросить кредитную историю.

Сделать аккаунт более надежным можно, если включить двухфакторную аутентификацию, указать доверенный контакт в настройках безопасности, а также оформить самозапрет на кредиты.

Если вам пришло СМС от «Госуслуг», нужно иметь в виду: это тоже могут быть мошенники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на портале «Госуслуги» внедрили новую функцию «доверенный контакт», предназначенную для повышения безопасности учетных записей пользователей.

