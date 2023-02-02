В Краснодаре приезжий сбил мужчину на обочине и скрылся с места ДТП

Авария, в которой пострадал 30-летний житель Краснодара, произошла поздним вечером 1 января на Западном обходе.

О случившемся в соцсетях рассказала супруга пострадавшего. Она сообщила, что муж возвращался с работы и в последний раз связывался с ней по телефону в 23:14. Тогда он рассказал ей, что находится в районе Немецкой Деревни и не может завести мопед. Мужчина собирался идти домой пешком.

Уже в 23:37 на звонок он не ответил. По геолокации женщина определила, где он находится, и отправилась на поиски. Она обнаружила мужа без сознания в кювете, в нескольких метрах от него находился разбитый мопед. По ее словам, мужчина находится в ККБ № 1 в тяжелом состоянии. Виновника ДТП на месте не оказалось. Женщина предположила, что ее мужа сбил автомобиль Daewoo серого или серебристого цвета.

Сотрудники ДПС установили личность подозреваемого. По предварительным данным, мужчину, катившего мопед по обочине, сбил 30-летний гражданин Узбекистана.

«Мужчина управлял транспортным средством, принадлежащим его знакомому. Машина изъята и помещена на специализированную стоянку», — сообщает УМВД России по Краснодару.

По факту ДТП проводится проверка.

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