В Краснодаре приезжий перевел аферистам 4 млн рублей, чтобы получить посылку

С заявлением о мошенничестве в полицию Краснодара обратился 27-летний москвич, который приехал в краевую столицу в гости к родственникам.

Молодой человек сообщил, что позвонил неизвестный, представился работником отделения «Почта России» и уведомил о необходимости получения посылки. Для того, чтобы получить посылку, нужно было продиктовать код из поступившего смс-сообщения. После того, как москвич выполнил просьбу «сотрудника почты», ему позвонили лжесотрудники Центробанка и правоохранительных органов и заявили, что есть угроза его банковскому счету.

В течении четырех дней молодой человек поддерживал связь с аферистами и выполнял все их рекомендации. В том числе он взял кредит на сумму более 3 млн рублей, добавил к ним личные накопления и перевел все на указанный аферистами счет. В общей сложности он лишился более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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