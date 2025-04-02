Аферисты выманили у краснодарца почти 4 млн рублей за «опломбирование счетчика»

С заявлением о мошенничестве в полицию Краснодара обратился 62-летний местный житель. Мужчина сообщил, что за три дня перевел на банковские счета мошенников более 3 млн 700 тыс. рублей.

Он пояснил, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником энергетической компании «Энергосбыта», и под предлогом опломбирования счетчика электроэнергии попросил назвать код из поступившего сообщения. Назвав код, мужчина предоставил мошенникам доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Получив доступ к персональным данным краснодарца, злоумышленники начали манипулировать мужчиной, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ РФ. Общение, в том числе, происходило и по видеосвязи. Мошенники убедили мужчину в том, что неизвестные пытаются завладеть его деньгами и в необходимости перевести средств на якобы «безопасный счет».

Чтобы «спасти» свои деньги мужчина продал автомобиль и взял в долг у родственников. В общей сложности в течении трех дней он перевел аферистам более 3 млн 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Полиция Краснодара напоминает о том, что необходимо бдительными и осторожными при общении с неизвестными.

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