Житель Кубани лишился машины и 800 тыс. рублей из-за лжеброкера

Жертвой инвестиционного мошенничества стал 51-летний житель станицы Некрасовской Усть-Лабинского района.

Мужчина зарегистрировался на якобы инвестиционной платформе и вложил 140 тыс. рублей, затем он получил незначительный доход. После первоначального «успеха» лжеброкер убедил кубанца заложить собственный автомобиль. Полученные от залога 640 тыс. рублей он также перевел на счет мошенников.

Когда у мужчины закончились средства для дальнейшего пополнения счета, его «финансовый помощник» перестал выходить на связь. В результате аферы потерпевший лишился автомобиля и 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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