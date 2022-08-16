В Краснодаре приезжие устроили стрельбу во дворе дома из-за конфликта бывших супругов

В Краснодаре приезжие устроили стрельбу во дворе дома из-за конфликта бывших супругов

Инцидент произошел вечером 15 августа во дворе многоквартирного дома на улице Российской в Музыкальном микрорайоне.

Очевидцы около 21:00 сообщили о стрельбе в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина приехал во двор дома, чтобы встретиться со своей бывшей супругой и вернуть ей автомобиль.

Во время встречи на него напали несколько неизвестных, приехавших туда вместе с женщиной. Один из них брызнул мужчине в лицо из перцового баллончика, а другой выстрелил в него, предварительно, из травматического пистолета. После этого нападавшие скрылись вместе с женщиной на автомобиле. Мужчина получил повреждение пальца.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства инцидента», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника отделения по взаимодействию со СМИ УМВД Краснодара Алена Борисенко.

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