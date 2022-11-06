В Краснодаре при пожаре в многоэтажке эвакуировали 36 жильцов и спасли двоих человек

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Возгорание произошло в одной из квартир на 7 этаже в 14-этажном многоквартирном доме на улице Артюшкова, 21 в Московском микрорайоне.

Информация о пожара поступила диспетчеру в 21:38. Через 6 минут на место прибыли спасатели и начали тушить огонь в квартире. Площадь пожара составила 40 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 22:04 пожарным удалось потушить открытое горение, а в 22:05 ликвидировать последствия возгорания.

В результате происшествия никто не пострадал. Из горящей многоэтажки спасатели эвакуировали 36 человек и еще двоих спасли. На месте работали 23 спасателя и 7 единиц техники.

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