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Под Апшеронском из-за перекала печи сгорел частный дом

Происшествия
05.11.2022 15:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-apsheronskom-iz-za-perekala-pechi-sgorel-chastnyj-dom
Под Апшеронском из-за перекала печи сгорел частный дом
Фото газеты "Апшеронский рабочий"

Пожар произошел 5 ноября около 5:30 в станице Кубанской на улице Мостовой.

По прибытии пожарные 111 пожарно-спасательной части Апшеронска установили, что горит кровля частного дома. Площадь пожара составила 48 кв. м.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Предположительной причиной пожара мог стать перекал печи, сообщает «Апшеронский рабочий».

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