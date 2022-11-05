Под Апшеронском из-за перекала печи сгорел частный дом
Происшествия
05.11.2022 15:21
Пожар произошел 5 ноября около 5:30 в станице Кубанской на улице Мостовой.
По прибытии пожарные 111 пожарно-спасательной части Апшеронска установили, что горит кровля частного дома. Площадь пожара составила 48 кв. м.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Предположительной причиной пожара мог стать перекал печи, сообщает «Апшеронский рабочий».
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