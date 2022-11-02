В Краснодаре при падении с балкона многоэтажки погибла женщина
Происшествия
02.11.2022 10:22
Трагедия произошла вечером 1 ноября в многоквартирном доме на улице Адмирала Серебрякова, 3/2.
Жильцы дома увидели тело женщины и вызвали на место бригаду скорой помощи и правоохранителей. По словам очевидцев, она упала с большой высоты.
«По факту гибели 32-летней женщины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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