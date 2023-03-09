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В Краснодаре при падении из многоэтажки погиб мужчина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pri-padenii-iz-mnogoetazhki-pogib-muzhchina
В Краснодаре при падении из многоэтажки погиб мужчина
Фото t.me/gk_lyubimovo

Несчастный случай произошел 8 марта в микрорайоне Любимово в Прикубанском округе Краснодара.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. Они опубликовали фотографию, на которой запечатлено тело мужчины. По словам очевидцев, он выпал из многоэтажного дома жилого комплекса «Доброта». В результате падения мужчина погиб.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Официального комментария от следственных органов пока не поступало.

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