В Краснодаре при падении из многоэтажки погиб мужчина

Несчастный случай произошел 8 марта в микрорайоне Любимово в Прикубанском округе Краснодара.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. Они опубликовали фотографию, на которой запечатлено тело мужчины. По словам очевидцев, он выпал из многоэтажного дома жилого комплекса «Доброта». В результате падения мужчина погиб.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Официального комментария от следственных органов пока не поступало.

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