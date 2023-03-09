В Краснодаре при падении из многоэтажки погиб мужчина
Происшествия
09.03.2023 07:30
Несчастный случай произошел 8 марта в микрорайоне Любимово в Прикубанском округе Краснодара.
О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. Они опубликовали фотографию, на которой запечатлено тело мужчины. По словам очевидцев, он выпал из многоэтажного дома жилого комплекса «Доброта». В результате падения мужчина погиб.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Официального комментария от следственных органов пока не поступало.
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