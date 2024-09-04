В Краснодаре прекратили банкротство станкостроительного завода «Седин»

Производство по делу о банкротстве ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод “Седин”» прекратил Арбитражный суд Краснодарского края.

Кроме того, суд прекратил производство о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по заявлению конкурсного управляющего.

Решение приняли еще 5 августа, но информацию до конкурсного управляющего довели только в сентябре. Открытое заседание прошло без участников дела.

Согласно документам суда, у завода было несколько конкурсных управляющих с ноября 2020 года, последнего освободили от исполнения обязанностей 1 июля этого года.

В результате суд пришел к выводу, что производство по делу следует прекратить — по закону кандидатуру нового арбитражного управляющего необходимо представить в течение 3 месяцев с даты отстранения предыдущего.

В данному случае рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного управляющего было назначено на 13 мая, а после отложено на 5 августа. Таким образом, вопрос не был решен в течение трех месяцев.

Решения о прекращении банкротства и привлечении контролирующих лиц должника могут обжаловать в течение месяца со дня вынесения определений — до 5 сентября, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд признал законным изъятие цеха и участка земли у МОАО «Седин» в Краснодаре.