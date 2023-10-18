Суд признал законным изъятие цеха и участка земли у МОАО «Седин» в Краснодаре

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Краснодарского края, согласно которому в пользу государства обращены литейный цех и земельный участок и МОАО «Седин».

В суд с иском обратилась Генпрокуратура РФ с требованием признать приватизацию имущества госпредприятия в постсоветский период незаконной. По данным материалов дела, в 90-е годы имущество завода было приватизировано, недвижимость перешла в собственность около 20 юрлиц, в том числе МОАО «Седин».

В 1990 году арендаторы Краснодарского станкостроительного производственного объединения имени Седина и Минстанкопром СССР заключили договор аренды имущества станкостроительного завода. По условиям договора организации с правом выкупа передали все здания, сооружения, оборудование, жилой фонд, оборотные средства в сумме 136 тыс. рублей.

В декабре 1990 года между КСПО имени Седина и АО «Седин» был заключен договор о сотрудничестве. Согласно договору АО «Седин» обязалось выкупить госимущество за 40 тыс. рублей. Тогда же был подписан акт о выкупе. В июле 1991 года основные фонды предприятия стоимостью 31,9 тыс. рублей передали на баланс АО «Седин». За МОАО «Седин» зарегистрировали право собственности на литейный цех площадью 12,1 тыс. кв. м на улице Захарова и земельный участок площадью 12,9 тыс. кв. м. в аренду на 49 лет. Возврата государству этого литейного цеха и участка земли добивалась в суде Генпрокуратура.

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел иск Генпрокуратуры и посчитал, что договор аренды имущества КСПО имени Седина и акт о выкупе имущества госпредприятия противоречат требованиям закона и нарушают интересы государства. Суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил цех и участок изъять.

Ответчик оспорил это решение. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу и оставил решение суда первой инстанции в силе, пишет «Ъ-Кубань».

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