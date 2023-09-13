В Краснодаре представили «Фабрику производственных процессов»

Презентация «Фабрики производственных процессов» состоялась 13 сентября во время празднования Дня Краснодарского края.

«Фабрика» — это учебная площадка, на которой сотрудники предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» на практике обучаются основам бережливого производства.

Площадка является полномасштабным центром, где учат выстраивать новые эффективные производственные системы, анализировать рабочий процесс и взаимодействовать в команде. Почти 900 сотрудников 13 сентября посетили «Фабрику» и ознакомились с ее работой на примере процесса сборки пульта управления регулятора давления газа.

По словам министра экономики региона Алексея Юртаева, площадка стала начальной платформой для проверки эффекта внедрения технологий бережливого производства.

«Фабрика» помогает предприятиям края перенастроить работу, повысить эффективность каждого сотрудника и увеличить финансовые показатели. Полученные универсальные знания ложатся в основу организации безопасных и комфортных условий труда и открывают возможность повышения зарплаты специалистам», — сказал министр экономики Кубани.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» в этом году на шести предприятиях края откроют Корпоративные центры опережающей подготовки, в которых рабочие смогут повышать квалификацию, а также будут разрабатывать образовательные программы. Всего на Кубани откроют 9 центров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку на 64%.