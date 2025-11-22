В Краснодаре пожарные вызволили кота, провисевшего в окне почти два часа

Попавшего в беду кота заметили 22 ноября на четвертом этаже дома на улице Свободы, 9 в краевой столице.

Половина тела любопытного четвероногого застряла в открытом на проветривание окне. Его задние лапы остались в квартире, а голова и передняя часть тела — на улице. Попавший в ловушку кот громко мяукал. Питомец провисел так больше полутора часов.

По словам очевидцев, неравнодушные соседи стучали в дверь квартиры, где живет кот, но его хозяев не было дома. Тогда местные жители позвонили в службу спасения. На помощь приехали пожарные. Они с помощью лестницы добрались до окна, вытащили кота из плена и благополучно спустили его на землю.

