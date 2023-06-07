Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре появится освещение на улице Солнечной между улицами Московской и Российской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-poyavitsya-osveshhenie-na-ulitse-solnechnoj-mezhdu-ulitsami-moskovskoj-i-rossijskoj
В Краснодаре появится освещение на улице Солнечной между улицами Московской и Российской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Уличное освещение обустроят на участке улицы Солнечной от улицы Московской до улицы Российской.

На этом участке установят 41 опору для светодиодных светильников. Из городского бюджета на эти работы выделили более 9,8 млн рублей. Протяженность новой линии освещения составит около 1,3 км.

Сейчас проводят аукцион, на котором определят фирму-подрядчика. Работы планирует завершить до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре установят уличное освещение на участке улицы Дальней от улицы Тургенева до улицы Гаражной.

Статьи
Помоги организму: как почистить почки
Помоги организму: как почистить почки
Финики: польза и вред для организма
Финики: польза и вред для организма
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях