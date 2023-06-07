В Краснодаре появится освещение на улице Солнечной между улицами Московской и Российской

Уличное освещение обустроят на участке улицы Солнечной от улицы Московской до улицы Российской.

На этом участке установят 41 опору для светодиодных светильников. Из городского бюджета на эти работы выделили более 9,8 млн рублей. Протяженность новой линии освещения составит около 1,3 км.

Сейчас проводят аукцион, на котором определят фирму-подрядчика. Работы планирует завершить до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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