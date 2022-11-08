В Краснодаре посвятили в кадеты учеников Музыкального корпуса имени Александра Невского

Видео канала «Кубань 24»

Корпус работает при Краснодарском государственном институте культуры. Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в музее имени Фелицына.

Удостоверения получили 12 детей из разных уголков России. Новые воспитанники принесли клятву и исполнили гимн Краснодарского края в зале регалий и реликвий Кубанского казачьего войска.

Старшие товарищи пришли поддержать новобранцев, вместе они исполнили гимн кадетов. После церемонии для всех устроили экскурсию по музею.

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