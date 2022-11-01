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В КГИК впервые прошли Трехбратовские чтения по краеведению

Культура
01.11.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kgik-vpervye-proshli-trehbratovskie-chteniya-po-kraevedeniyu
Видео канала «Кубань 24»

Их приурочили ко дню рождения известного кубанского ученого Бориса Трехбратова. Почтить память доктора исторических наук собрались выпускники, студенты и издатели.

«Будет рассматриваться его личность, как ученого. Будут анализироваться те направления, которым он уделял особое значение, и то, что он передавал своим ученикам, которые будут продолжать его деятельность», — сказал ректор КГИК Сергей Зенгин.

Борис Трехбратов почти четверть века проработал в Краснодарском государственном институте культуры, основал научную школу краеведения и музееведения, написал более тысячи статей, рецензий и книг. По его материалам в школах края изучают кубановедение.

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