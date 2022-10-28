На круглом столе в КГИК обсудили роль искусства в сохранении исторической памяти

Видео канала «Кубань 24»

Опыт кубанских театров обсудили за круглым столом в Краснодарском государственном институте культуры. Мнениями обменялись студенты и профессионалы.

«Я хочу, чтобы расслышали саму литературу. И мой интерес, поле моей всей деятельности — это русская классика», — сказал актер Алексей Замко.

Состоявшиеся артисты дали будущей смене мастер-классы, а студенты-театралы состязались в декламации — читали стихи.

«Как будущая актриса, я осознала, что потом на мне будет лежать ответственность, какое будет поколение. Что для меня Родина, что для меня история. Это потом будет отражаться на зрителях», — поделилась студентка Краснодарского государственного института культуры Кристина Политаева.

Круглый стол на кафедре театрального искусства прошел в рамках федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура».