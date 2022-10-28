Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На круглом столе в КГИК обсудили роль искусства в сохранении исторической памяти

Культура
28.10.2022 12:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kruglom-stole-v-kgik-obsudili-rol-iskusstva-v-sohranenii-istoricheskoj-pamyati
Видео канала «Кубань 24»

Опыт кубанских театров обсудили за круглым столом в Краснодарском государственном институте культуры. Мнениями обменялись студенты и профессионалы.

«Я хочу, чтобы расслышали саму литературу. И мой интерес, поле моей всей деятельности — это русская классика», — сказал актер Алексей Замко.

Состоявшиеся артисты дали будущей смене мастер-классы, а студенты-театралы состязались в декламации — читали стихи.

«Как будущая актриса, я осознала, что потом на мне будет лежать ответственность, какое будет поколение. Что для меня Родина, что для меня история. Это потом будет отражаться на зрителях», — поделилась студентка Краснодарского государственного института культуры Кристина Политаева.

Круглый стол на кафедре театрального искусства прошел в рамках федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Сочи аферистка снимала жилье на сутки, а потом под видом риелтора сдавала его на длительный срок
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях