На круглом столе в КГИК обсудили роль искусства в сохранении исторической памяти
Культура
28.10.2022 12:43
Опыт кубанских театров обсудили за круглым столом в Краснодарском государственном институте культуры. Мнениями обменялись студенты и профессионалы.
«Я хочу, чтобы расслышали саму литературу. И мой интерес, поле моей всей деятельности — это русская классика», — сказал актер Алексей Замко.
Состоявшиеся артисты дали будущей смене мастер-классы, а студенты-театралы состязались в декламации — читали стихи.
«Как будущая актриса, я осознала, что потом на мне будет лежать ответственность, какое будет поколение. Что для меня Родина, что для меня история. Это потом будет отражаться на зрителях», — поделилась студентка Краснодарского государственного института культуры Кристина Политаева.
Круглый стол на кафедре театрального искусства прошел в рамках федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура».
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