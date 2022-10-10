В Краснодаре построят вторую очередь Выставочного зала Боевой Славы
Об этом 10 октября рассказал начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев на планерном совещании.
«Мы должны чувствовать, насколько патриотично настроена молодежь, готова ли она идти и поддерживать предлагаемые идеи. Не тогда, когда молодых людей просят прийти, а когда они сами приходят по зову сердца. Это важно», — сказал и. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев.
Выставочный зал Боевой Славы, расположенный в парке им. 30-летия Победы, каждый год посещают более 70 тыс. человек. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос о строительстве второй очереди зала. Ее планируют начать возводить в 2023 году. Также в следующему году на прилегающей территории создадут выставочный зал-музей, уличный патриотический парк и общественно-деловое пространство.
Кроме того, в 2023 году в Чистяковской Роще откроют второй штаб Поста № 1 для несения почетной вахты памяти у мемориала в память о краснодарцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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