В Краснодаре построят вторую очередь Выставочного зала Боевой Славы

Фото из группы «Выставочный зал боевой славы» ВКонтакте, vk.com/vzbskrd

Об этом 10 октября рассказал начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев на планерном совещании.

«Мы должны чувствовать, насколько патриотично настроена молодежь, готова ли она идти и поддерживать предлагаемые идеи. Не тогда, когда молодых людей просят прийти, а когда они сами приходят по зову сердца. Это важно», — сказал и. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев.

Выставочный зал Боевой Славы, расположенный в парке им. 30-летия Победы, каждый год посещают более 70 тыс. человек. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос о строительстве второй очереди зала. Ее планируют начать возводить в 2023 году. Также в следующему году на прилегающей территории создадут выставочный зал-музей, уличный патриотический парк и общественно-деловое пространство.

Кроме того, в 2023 году в Чистяковской Роще откроют второй штаб Поста № 1 для несения почетной вахты памяти у мемориала в память о краснодарцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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