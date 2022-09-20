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В Краснодаре построят новые трамвайные ветки в район улицы Восточно-Кругликовской и на Гидрострой

Общество
20.09.2022 19:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-postroyat-novye-tramvajnye-vetki-v-rajon-ulitsy-vostochno-kruglikovskoj-i-na-gidrostroj
В Краснодаре построят новые трамвайные ветки в район улицы Восточно-Кругликовской и на Гидрострой
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В администрацию краевой столицы поступила частная концессионная инициатива от ООО «Синара-ГТР Краснодар».

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, согласно концессии, планируют продлить трамвайную ветку в район улицы Восточно-Кругликовской по улице 40-летия Победы и Героев-Разведчиков до улицы Домбайской, поселка Плодородного и с выходом на трассу М4 «Дон», а также построить ветку по улице Мачуги в микрорайон Гидростроителей. Общая протяженность новых трамвайных путей в восточной части города составит 35,6 км. Концессионное соглашение планирую подписать к концу этого года.

Ранее подписали концессию о строительстве трамвайной ветки Западного Обхода протяженностью 35,6 км. Реализация двух концессионных соглашений будет идти параллельно. Общая протяженность линий по двум концессиям составит 71,2 км.

Соглашение о сотрудничестве по модернизации трамвайной сети Краснодара в июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-президент АО Группа Синара Александр Мишарин, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания «Синара — ГТР Краснодар», администрация Краснодарского края и администрация Краснодара подписали концессионное соглашение о развитии трамвайной сети в западной части города с общим объемом инвестиций 28 млрд руб. Оно предусматривает постройку 36 км новых трамвайных путей, соответствующей инфраструктуры к ним и закупку 100 новых низкопольных трамваев.

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