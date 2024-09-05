В Краснодаре построят 2,8 км проезжей части на улице Старокубанской

Строительство дороги от улицы Старокубанской до школы-интерната «Наследие» и вокруг соцобъекта планируют завершить 1 сентября 2025 года.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что новую дорогу протяженностью 2,8 км откроют одновременно со школой. Геологи уже приступили к исследованию местности.

«Одновременно идет вырубка поросли. Придется убрать деревья, которые помешают дороге. В качестве компенсации подрядчик выплатил 51 млн рублей в бюджет города. Дорожное полотно — только верхушка айсберга. А под ней скрываются берегоукрепление, переустройство всех коммуникаций, новая ливневка. И благоустройство, конечно», — написал Наумов в Telegram.

Также глава Краснодара напомнил, что школа-интернат «Наследие» примет одаренных учеников со всего края уже в следующем году.

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