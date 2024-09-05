Основные работы по ремонту федеральных трасс в Сочи проведут до 20 декабря

Часть работ по ремонту федеральных трасс в городе-курорте перенесли с лета на осень, чтобы не осложнять ситуацию на дорогах в сезон отпусков.

По словам замглавы Сочи Вячеслава Бауэра, часть запланированных на этот год работ выполнили еще весной. Сейчас дорожники приступили к ремонту на оползневом участке Мамайского перевала. Там приведут в надлежащее состояние подпорную стену и построят два аналогичных объекта на противоположной стороне.

С 15 сентября начнутся работы по капитальному ремонту моста через реку Чемитоквадже вблизи поселка Зубова Щель Лазаревского района. В связи с этим движение на участке временно ограничат. На время работ местные жители смогут воспользоваться альтернативной дорогой — по соседнему недавно отремонтированному участку, находящемуся в 400 метрах севернее.

Также на участке дороги Адлер — Красная Поляна рассчитывают до начала ноября обновить дорожное покрытие.

Во второй половине октября стартуют работы по обновлению участка федеральной трассы А-147 между поселками Аше и Мамедова Щель. Завершить ремонт планируют к 17 ноября.

Кроме того, с 3 ноября дорожные работы начнутся на федеральной трассе в районе Лоо — Дагомыс. Их намерены завершить до 7 декабря.

С 8 по 20 декабря приведут в порядок участок федеральной трассы на отрезке Головинка — Детляжка. На это время здесь организуют реверсивное движение.

В октябре–ноябре запланированы работы по восстановлению дорожного полотна на Дублере Курортного проспекта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ремонт оползневого участка на Мамайском перевале в Сочи начнут в сентябре.