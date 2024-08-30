Ремонт оползневого участка на Мамайском перевале в Сочи начнут в сентябре

На северном склоне Мамайского перевала в сентябре начнут строительство двух новых подпорных стен и проведут ремонт существующей. Завершить работы планируют в октябре следующего года.

Две новые подпорные стены возведут на 168 км трассы А-147 Джубга — Сочи. Их длина составит 51,76 м и 66,6 м. С противоположной стороны дороги отремонтируют существующую стену длиной 258,5 м.

Для строительства стен забурят 104 сваи диаметром от 1 тыс. 20 мм до 1 тыс. 220 мм и длиной от 12 до 18 м. Стены дополнительно свяжут анкерами.

Существующую стену укрепят армирующей сеткой и ремонтным составом, обустроят дренажные отверстия. Также на участке заменят асфальтобетонное покрытие, барьерное ограждение и выполнят ремонт водопропускных труб. Кроме того, установят новые дорожные знаки.

Строительство будут вести без введения реверсивного движения. Машины будут пропускать по одной полосе в каждую сторону.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям и планировать передвижение в сторону Дагомыса с учетом описанных обстоятельств, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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