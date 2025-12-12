В Краснодаре построили новый участок дороги на улице Старокубанской

Новую дорогу проложили между улицами Новой и Воронежской. Движение там планируют открыть утром 15 декабря.

Протяженность нового участка улицы Старокубанской составляет около 3 км. На разных участках она имеет от четырех до пяти полос, ширина проезжей части — от 14 до 17 м. Вдоль проезжей части сделали тротуары и велодорожку, построили ливневую канализацию. Также провели освещение, поставили светофоры и остановочные павильоны, нанесли разметку.

По новой дороге уже можно будет проехать к жилому массиву и Событийной площадке. Также здесь можно будет проехать к школе-интернату для одаренных детей. При проектировании продумали дополнительные выезды из жилого комплекса и съезды к социальным объектам, которые здесь построят, сообщили в департаменте транспорта Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре перенесли срок сдачи подземного перехода на улице Дзержинского.

Подпишись, здесь всегда интересно.