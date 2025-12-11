В Краснодаре перенесли срок сдачи подземного перехода на улице Дзержинского

В этот раз причиной стали неучтенные инженерные коммуникации. Строительство стартовало в начале этого года, но сроки работ увеличили из-за перекладки водо- и газопровода.

Подземный переход на Дзержинского и Лазарева подрядчик обещал сдать уже в начале следующего года, но сроки перенесли уже во второй раз. Виной тому непредвиденные трудности: переустройство трубо- и газопровода, неучтенные инженерные коммуникации и погодные условия.

Мнения жителей разошлись: пенсионеры ждут переход, ведь здесь оборудуют лифты — так пожилым людям будет проще пересекать дорогу. Кто-то считает, что переход стоило бы построить в другом месте. Однако все сходятся в одном и ждут скорейшего окончания стройки.

— Чем скорее, тем лучше. Грязи много, пока надо потерпеть.

Автомобилисты ждут, когда уберут «зебру», и не нужно будет снижать скорость на этом участке. На участке действуют временные ограничения движения: общее количество полос осталось неизменным — две на въезд и столько же на выезд из города, но водителям приходится огибать стройку.

— Сейчас заужена дорога, опасно на большой машине. Очень неудобно выруливать.

Работы стартовали в начале этого года. Готовность объекта — 60%. Как отметили в мэрии, построено тело перехода, с одной стороны дороги сделали лестницы, шахты лифта. Сейчас специалисты переместились на противоположный тротуар.

«Там занимаются котлованом, армированием подпорных стенок, фундаментов лестничных спусков. В процессе производства работ на объекте были выявлены неучтенные инженерные коммуникации, перекладка которых потянула за собой увеличение сроков», — отмечает заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Теперь объект планируют сдать в середине 2026 года. Как считают эксперты, подземные переходы для многомиллионного мегаполиса — необходимость, чтобы трафик лишний раз не останавливался на светофорах и не создавал заторов. Несмотря на трудности, подрядчик обещает сделать все в ускоренном режиме и не медлить, как это было на Красных Партизан.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый подземный переход на Дзержинского в Краснодаре начали строить в 2025 году. Сдать объект рассчитывали в начале 2026 года. В середине октября строительство перехода отложили из-за непогоды. О старте второго этапа строительства стало известно 20 октября.

