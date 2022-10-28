В Краснодаре пострадавшая от обстрела ВСУ жительница Харьковской области перенесла две операции

Видео канала «Кубань 24»

Месяц назад Светлана попала под обстрел ВСУ. Двое ее детей погибли. Тогда была уничтожена колонна беженцев из Купянска.

Сама женщина получила множественные осколочные ранения, у нее была раздроблена кость правой ноги. После лечения в Луганске пострадавшую доставили в Краснодарскую краевую больницу имени Очаповского, где ей сделали две сложные операции.

«Персонал ко мне хорошо относится. Люди хорошо относятся, которые мне помогают в данный момент. Подарки дарят. Я, если честно, рада, что сюда попала — в Краснодар, в эту больницу», — рассказала пострадавшая Светлана.

Операции прошли успешно, и краснодарские врачи дают позитивные прогнозы. Скоро женщина сможет встать на ноги и ходить самостоятельно.

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