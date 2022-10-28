В Краснодаре пострадавшая от обстрела ВСУ жительница Харьковской области перенесла две операции
Происшествия
28.10.2022 12:59
Месяц назад Светлана попала под обстрел ВСУ. Двое ее детей погибли. Тогда была уничтожена колонна беженцев из Купянска.
Сама женщина получила множественные осколочные ранения, у нее была раздроблена кость правой ноги. После лечения в Луганске пострадавшую доставили в Краснодарскую краевую больницу имени Очаповского, где ей сделали две сложные операции.
«Персонал ко мне хорошо относится. Люди хорошо относятся, которые мне помогают в данный момент. Подарки дарят. Я, если честно, рада, что сюда попала — в Краснодар, в эту больницу», — рассказала пострадавшая Светлана.
Операции прошли успешно, и краснодарские врачи дают позитивные прогнозы. Скоро женщина сможет встать на ноги и ходить самостоятельно.
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