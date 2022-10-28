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Медики ККБ № 1 перечислили свой однодневный заработок в поддержку российских военных

Общество
28.10.2022 09:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/mediki-kkb-1-perechislili-svoj-odnodnevnyj-zarabotok-v-podderzhku-rossijskih-voennyh
Видео канала «Кубань 24»

Специалисты первой Краевой клинической больницы присоединились к акции «Своих не бросаем». Медики как никто другой понимают, насколько солдатам сейчас непросто, и готовы оказать им всяческую поддержку.

«Хотелось бы выразить поддержку нашим воинам, которым сейчас очень нелегко, своей любовью и вниманием, своей заботой и также всем, чем можно. Чтобы быстрее случилась победа, и они вернулись домой. Своих не бросаем. Победа будет за нами», — сказала старшая операционная медицинская сестра ККБ № 1 имени Очаповского Елена Прокопчук.

Акция поддержки участников специальной военной операции на Украине стартовала в октябре. На собранные средства закупят бронежилеты, квадрокоптеры и другие необходимые на фронте вещи. Сделать пожертвование можно по QR-коду в приложении любого банка. Подробности можно узнать на сайте Кубанского казачьего войска.

Читайте также: сотрудники Кубанского государственного университета приняли участие в акции «Своих не бросаем».

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