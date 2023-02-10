В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
Происшествия
10.02.2023 18:11
Прокуратура Краснодарского края провела проверку по обращениям жителей ЖК «Новый город», которые пожаловались на ограничение доступа к реке Кубань в Юбилейном микрорайоне.
В ходе проверки установили, что на территории береговой полосы незаконно располагается часть земельного участка в частной собственности. Таким образом, нарушались права людей на свободу передвижения, на доступ к водным объектам общего пользования и их использования, а также на благоприятную окружающую среду.
Прокуратура края обратилась в суд с исковым заявлением к собственнику участка. Суд лишил его права пользования общественной территорией. Решение вступило в законную силу, нарушения устранили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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