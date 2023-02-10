В Новороссийске суд обязал исключить реку из земель гольф-клуба в районе станицы Натухаевской

Нарушения водного законодательства устранили после проверки, которую провели сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Во время проверки установили, что в границах береговой полосы и акватории реки Котлама в станице Натухаевской находится поле для гольфа. При этом земельный участок был сформирован под поле для гольфа незаконно, а сам участок земли был предоставлен в собственность физлицу с нарушениями законодательства.

Прокуратура направила иск в суд с требованием исключить реку из границ поля для гольфа. Суд этот иск удовлетворил и обязал собственника сформировать новый земельный участок. Решение суда не вступило в законную силу. Ход его исполнения прокуратура взяла под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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