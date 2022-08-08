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В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»

Происшествия
08.08.2022 13:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-posle-provokatsionnyh-video-zaderzhali-blogera-magu-tornado
Видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Мужчина снимал и выкладывал в своем блоге «Мага-торнадо» видеозаписи, в которых он злостно нарушает правила дорожного движения, а также нецензурно оскорбляет водителей и угрожает им физической расправой.

Сотрудники полиции заинтересовалась провокационными видео и задержали дерзкого лихача в Краснодаре. «Магой-торнадо» оказался 35-летний житель Горячего Ключа.

Правоохранители сейчас проводят проверку и в ближайшее время дадут правовую оценку действиям блогера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Анапе задержали автохама, который подрезал водителя и ударил его по лицу.

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