В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»

Видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Мужчина снимал и выкладывал в своем блоге «Мага-торнадо» видеозаписи, в которых он злостно нарушает правила дорожного движения, а также нецензурно оскорбляет водителей и угрожает им физической расправой.

Сотрудники полиции заинтересовалась провокационными видео и задержали дерзкого лихача в Краснодаре. «Магой-торнадо» оказался 35-летний житель Горячего Ключа.

Правоохранители сейчас проводят проверку и в ближайшее время дадут правовую оценку действиям блогера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Анапе задержали автохама, который подрезал водителя и ударил его по лицу.