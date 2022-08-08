В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
Происшествия
08.08.2022 13:50
Мужчина снимал и выкладывал в своем блоге «Мага-торнадо» видеозаписи, в которых он злостно нарушает правила дорожного движения, а также нецензурно оскорбляет водителей и угрожает им физической расправой.
Сотрудники полиции заинтересовалась провокационными видео и задержали дерзкого лихача в Краснодаре. «Магой-торнадо» оказался 35-летний житель Горячего Ключа.
Правоохранители сейчас проводят проверку и в ближайшее время дадут правовую оценку действиям блогера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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