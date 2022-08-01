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В Анапе задержали автохама, который подрезал водителя и ударил его по лицу

Происшествия
01.08.2022 19:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-avtohama-kotoryj-podrezal-voditelya-i-udaril-ego-po-litsu
В Анапе задержали автохама, который подрезал водителя и ударил его по лицу
Фото t.me/typoanapa

Дорожный конфликт произошел на улице Ленина около дома № 141. В обстоятельствах произошедшего теперь разбирается полиция.

Очевидица опубликовала в соцсетях видео конфликта. На кадрах видно, что мужчина в Hyundai Solaris подрезал другого водителя на дороге и остановился. Из иномарки вышли двое парней, они сразу направились в сторону водителя. В этот же момент рядом остановился другой автомобиль. Из него тоже вышел мужчина, по-видимому, на подмогу приятелям. Компания была настроена агрессивно.

Водитель Hyundai Solaris начал оскорблять мужчину, которого подрезал. Во время словесной перепалки он ударил его по лицу, а затем вернулся в свой автомобиль и уехал. Двое других в конфликте не участвовали, только стояли позади.

Записью в соцсетях заинтересовалась полиция. Назначили проведение проверки.

«Водителя автомобиля Hyundai Solaris, нанесшего удар потерпевшему, задержали сотрудники ОР ДПС ОГИБДД и доставили в Отдел МВД России по городу Анапе. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение, сотрудники полиции дадут правовую оценку произошедшему», — говорится в сообщении пресс-службы ОМВД Анапы.

Правоохранители установили всех участников дорожного конфликта и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: в Анапе во время дорожного конфликта водитель прокатил обидчика на капоте и уехал.

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