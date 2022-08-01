В Анапе задержали автохама, который подрезал водителя и ударил его по лицу
Дорожный конфликт произошел на улице Ленина около дома № 141. В обстоятельствах произошедшего теперь разбирается полиция.
Очевидица опубликовала в соцсетях видео конфликта. На кадрах видно, что мужчина в Hyundai Solaris подрезал другого водителя на дороге и остановился. Из иномарки вышли двое парней, они сразу направились в сторону водителя. В этот же момент рядом остановился другой автомобиль. Из него тоже вышел мужчина, по-видимому, на подмогу приятелям. Компания была настроена агрессивно.
Водитель Hyundai Solaris начал оскорблять мужчину, которого подрезал. Во время словесной перепалки он ударил его по лицу, а затем вернулся в свой автомобиль и уехал. Двое других в конфликте не участвовали, только стояли позади.
Записью в соцсетях заинтересовалась полиция. Назначили проведение проверки.
«Водителя автомобиля Hyundai Solaris, нанесшего удар потерпевшему, задержали сотрудники ОР ДПС ОГИБДД и доставили в Отдел МВД России по городу Анапе. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение, сотрудники полиции дадут правовую оценку произошедшему», — говорится в сообщении пресс-службы ОМВД Анапы.
Правоохранители установили всех участников дорожного конфликта и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: в Анапе во время дорожного конфликта водитель прокатил обидчика на капоте и уехал.
- Документы в Книгу рекордов поданы: в Сочи дорисовали самый большой в мире портрет Ван Гога
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Новокубанском районе «Лада» врезалась в дерево, три человека погибли
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- На ярмарках в Краснодаре набор для борща дешевле на 30%, чем в среднем по России