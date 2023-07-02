В Краснодаре после пожара в ФМР временно не ходят троллейбусы по Тургенева

Для устранения последствий пожара 2 июля закрыли движение троллейбусов участке улицы Тургенева между Рылеева и Фестивальной.

Чтобы ликвидировать последствия пожара по адресу Тургенева, 75 с 14:00 изменили маршрут троллейбусов и частично ограничили движение автомобилей.

Движение троллейбусов организовано по временной схеме:

№ 2, 6: ж/д вокзал «Краснодар 1» — ЦКР — ж/д вокзал «Краснодар 1»;

№ 10: ост. Индустриальная — ЦКР — ост. Индустриальная;

№ 13: ост. Благоева — ЦКР — ост. Благоева;

№ 14: КМР — ЦКР — КМР.

Маршруты № 6, 13, 14 пойдут по улицам: ул. Атарбекова , Тургенева, до троллейбусного депо № 1, через «Аврору» и на ост. «Бальнеолечебница».

Маршрут № 10: от депо № 1 до «Бальнеолечебницы» и обратно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 1 июля загорелась крыша частного дома на улице Тургенева. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой. Из-за пожара на пересечении улиц Тургенева и Рылеева в обоих направлениях остановились троллейбусы. Простой составил 1 час 26 минут.