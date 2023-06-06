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В Краснодаре после подтопления возобновил работу детсад «Стрекоза»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-posle-podtopleniya-vozobnovil-rabotu-detsad-strekoza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Краснодаре после подтопления возобновил работу детсад «Стрекоза»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Детский сад на Западном обходе 5 июня приостановил работу из-за скопления большого количества воды на территории. Всего за ним закреплены более 400 детей.

«Завершили работы по откачке, вода ушла, территория убрана. Сразу же обзвонили родителей, предупредили, что детский сад сегодня работает», — рассказал и.о. директора департамента образования Краснодара Александр Звягинцев.

В работах по откачке воды с детского сада «Стрекоза» приняли участие 12 человек и 4 единицы техники. Наиболее вероятная причина подтопления — переполнение резервуара для накопления дождевой воды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре за одни сутки 4 июня выпало на 13% больше месячной нормы осадков. По данным синоптиков, в этот день в Краснодаре выпало более 74 мм осадков при среднемесячной норме в 65 мм.

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