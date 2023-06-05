В Краснодаре за одни сутки 4 июня выпало на 13% больше месячной нормы осадков

Сильнейший ливень обрушился на краевой центр утром 4 июня. По данным синоптиков, в этот день в Краснодаре выпало более 74 мм осадков при среднемесячной норме в 65 мм.

«Июнь в Краснодаре характерен большим выпадением осадков. Вчерашние дожди дали понимание, как и какими силами мы сейчас можем бороться с подтоплениями», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов на аппаратном совещании.

Он подчеркнул, что ливень стал проверкой для всех городских служб.

Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов уточнил, что в течение 4 июня в городе откачали более 4,7 тыс. м3 ливневых вод. Специалисты отработали 136 заявок. По его словам, насосы работали без сбоев, но такой большой объем воды нельзя было оперативно сбрасывать в реку.

Одной из причин возникших в городе подтоплений Архипов назвал систему ливневок, построенную в советские годы. Городской департамент транспорта планирует заключить дополнительный контракт на откачку ливневых вод. Для этого увеличат количество спецтехники.

Ситуация с подтоплениями в городе находится под круглосуточным контролем властей. Сейчас специалисты откачивают воду на четырех улицах с помощью техники. Кроме того, спасатели ликвидируют подтопления по нескольким адресам. Воду убирают на 18 придомовых территориях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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