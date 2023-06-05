Из-за подтопления закрыли детский сад ЖК «Светлоград» в Краснодаре

По данным МЦУ Краснодар, 4 июня из-за сильных осадков была подтоплена территория детского сада № 204 в ЖК «Светлоград».

На территории детского сада работала водооткачивающая техника. Всю воду откачать не удалось. В связи с этим 5 июня учреждение детей принимать не будет.

Работы по откачке воды продолжатся. Родителей по телефону предупреждают о сложившейся ситуации, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 июня в Краснодаре работали 20 водооткачивающих машин и 13 мотопомп городской «Службы спасения». Поступило 133 заявки на откачку воды.