В Краснодаре после многочисленных жалоб отловили бродячих собак на Гидрострое

Ранее жители микрорайоне Гидростроителей в социальных сетях неоднократно сообщали о случаях нападения безнадзорных собак на людей.

Сотрудники подрядной организации с 13 по 18 апреля проводили отлов уличных животных возле домов на Невкипелого, 2 и 6, а также на Валерия Гассия, 4/4. Всего специалисты отловили и передали в приют четыре собаки. Также там обнаружили чипированных псов, которые не проявляют агрессии.

В специальном приюте собаки проведут 26 дней. Там их стерилизуют и чипируют.

«Возврат отловленных животных осуществляется вдали от жилых массивов и объектов социального значения», — написал в Telegram вице-мэр Краснодара Максим Онищенко.

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