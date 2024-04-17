Стая бродячих собак загнала женщину на дерево в Новороссийске

Две подруги вечером 14 апреля отправились от переулка Мускатного на гору Колдун. Поднявшись по тропе, гуляющие оказались на поляне, где на них вышла стая собак.

«Они были агрессивные, рычали и пытались подойти к нам ближе. От страха я забралась на дерево, но моя подруга не успела и осталась внизу, встала, прижавшись к стволу. Мы позвонили в службу «112» и попросили помощи, дали им примерные координаты», — рассказала женщина.

Спустя полчаса к напуганным туристкам вышли военнослужащие — они отогнали собак и помогли женщине слезть с дерева, после чего проводили в поселок.

После происшествия туристки заехали в полицию, а уже утром в понедельник им сообщили, что на гору выехала команда для отлова собак.

«Бродячие собаки боятся, когда в них летят камни. Поэтому, завидев стаю собак, нужно имитировать, будто вы что-то поднимаете с земли. А если есть камни, то попытаться отогнать камнями. Можно имитировать «большого человека» — распахнуть куртку, раскинуть руки: собаки, завидев сильного противника, могут передумать нападать, испугавшись. Палку против лучше не брать, потому что она может раззадорить нападающих. Некоторых собак с неуравновешенной психикой отпугивает автоматически раскрывающийся зонтик. Но если собака с устойчивой психикой, то вид раскрывающегося зонта ее не напугает», — рассказал специалист по дрессировке собак Михаил Филипский.

Он также посоветовал использовать против агрессивных диких собак фонарик с электрошокером — треск последнего отпугивает животных. Если же собака все же решит кинуться, последний можно использовать по прямому назначению.

Руководитель группы походов выходного дня Анатолий Нечаев отметил, что агрессивных собак на горе Колдун не бывает.

«В этом году я был в походе по Колдуну восемь раз и ни разу не встречал там стаи бродячих собак. Там есть две собаки, но они такие дружелюбные, мы всегда их кормим! Я бы дал совет не бояться собак, потому что они остро чувствуют чужой страх, и тогда, действительно, могут атаковать. Если я встречаю в лесу бродячих собак, то никогда не иду на них с палкой. Я, наоборот, пытаюсь с ними поговорить», — цитирует Анатолия Нечаева «Новороссийский рабочий».

Читайте также: дворняги в Анапе ранили популярную собаку-блогера с 70 тыс. подписчиков.