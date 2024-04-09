Дворняги в Анапе ранили популярную собаку-блогера с 70 тыс. подписчиков

Инцидент произошел 9 апреля на набережной Анапы в районе ЖК «Золотая бухта». Лабрадор Дени стал главным героем крупного Telegram-канала, который ведут его хозяева.

Собаку утром 9 апреля хозяйка вывела на прогулку, в этот момент на девушку и лабрадора напали бездомные собаки.

«На нашего Дени сегодня напали дворовые собаки, когда он вышел на прогулку, прям возле нашего комплекса, где мы живем. Завалили Вику, начали загрызать его. Я, к сожалению, не вышел сегодня на прогулку. Затем подбежали двое мужчин, они смогли Вику с собакой нашей оттащить, а дворняг прогнать», — рассказал хозяин лабрадора.

Лабрадору Дени во время стычки бездомные собаки разорвали ухо, его отвезли в ветклинику, где оказали помощь.

По словам хозяина Дени, бездомные собаки гуляют около жилого комплекса постоянно, а по ночам их лай мешает жильцам спать.

«Под нашими окнами сейчас идут ремонтные работы и собаки живут там. Сотрудники и администрация ЖК Золотая Бухта не против таких жильцов, хотя ведут они себя очень агрессивно. Всю ночь лают на прохожих, а утром, голодные, стали нападать на собак и людей», — написал блогер в своем Telegram-канале «Deni_Mani».

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