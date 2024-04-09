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Полиция Тимашевска проверит сообщение о мальчике, пинавшем мертвого котенка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-timashevska-proverit-soobshhenie-o-malchike-pinavshem-mertvogo-kotenka
Полиция Тимашевска проверит сообщение о мальчике, пинавшем мертвого котенка
Фото t.me/tipich_timashevsk

О произошедшем вечером 8 апреля сообщили в соцсетях жители Тимашевска.

По словам очевидцев, они ехали домой и заметили, на обочине мальчика, который что-то сильно бил ногой. Когда жители подошли к мальчику, то увидели в траве мертвого котенка.

В полиции заинтересовались этим случаем.

«По факту выявленной публикации в сети Интернет материал зарегистрирован в ОМВД России по Тимашевскому району. Проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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