В Краснодаре понизят напор воды в водопроводе у жителей восьми многоэтажек

Давление на сетях водоснабжения снизят 12 января с 10:00 до 15:00.

В связи с отключением электроэнергии на водопроводно-насосной станции, будет снижено давление в домах № 120, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6 и 122/1 на улице Минской.

Кроме того, 16 января с 13:00 до 14:00 понизят давление в водоводе у жителей домов № 2, 3, 4 и 25а на улице Брянской, № 1, 1\1, 3, 3\1, 5, 7 и 11 на улице Дзержинского, № 167 и 167\1 на улице Красной и на Гаврилова, 93, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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